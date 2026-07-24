Москва24 июлВести.Вооруженные силы Ирана сообщили, что мишенями ударов их беспилотников стали места размещения американских военнослужащих на базах в Бахрейне и Иордании. Об этом говорится в публикации Telegram-канала Press TV.
В ходе 24-го этапа операции "Саэге" ("Молния") ударные дроны одноразового применения "Араш" рано утром сегодня атаковали топливные резервуары, склады с оборудованием и крупные ангары, а также жилые помещения американских сил на авиабазе "Шейх Иса" в Бахрейнеговорится в сообщении со ссылкой на данные иранских военных
Кроме того, беспилотники иранских вооруженных сил нанесли удары по авиабазе "Аль-Азрак" в Иордании, где целями стали ангары для самолетов, ангар технического обслуживания авиатехники и жилые корпуса американских военнослужащих.