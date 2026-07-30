Иран при помощи БПЛА нанес удары по военным объектам США в Бахрейне

Иран ударил по военной базе США в Бахрейне Иран при помощи БПЛА нанес удары по военным объектам США в Бахрейне

Москва30 июл Вести.Иран поразил объекты критической инфраструктуры на американской военной базе Шейх-Иса, расположенной в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба иранской армии.

Уточняется, что удары нанесены с применением беспилотных летательных аппаратов.

Армия Ирана нанесла удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх Иса в Бахрейне говорится в заявлении

Ранее сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко высказал мнение, что ответные удары Исламской Республики по военным базам США в Персидском заливе – это только начало.