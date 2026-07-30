Сенатор заявил, что удары Ирана по военным базам США – это только начало Сенатор Василенко: удары Ирана по военным базам США – это только начало

Москва30 июл Вести.Ответные удары Ирана по военным базам США в Персидском заливе – это только начало. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко.

Сегодня сообщалось о том, что были ответные удары по военным базам в Персидском заливе. Но это только начало. Запас ракет у Ирана немалый. И желание отомстить, и желание сопротивляться, желание сражаться у иранского народа очень большое. Я думаю, что сейчас стратегические планы, которые рассматриваются в Генеральном штабе Ирана, в самое ближайшее время будут воплощены в жизнь сказал он

Также Василенко добавил, что Иран еще пытается вести переговоры и делает все для того, чтобы государства Персидского залива не принимали участие в конфликте.

Но Соединенные Штаты давят, потому что у них свои интересы. Мы с вами знаем, какие экономические интересы у Соединенных Штатов. Поэтому я думаю, что, конечно, не все монархии, не все государства, которые находятся в Персидском заливе все-таки согласятся не открывать огонь по Ирану отметил сенатор

Ранее Василенко заявил, что Иран даст жесткий ответ на давление со стороны США.