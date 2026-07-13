Москва13 июлВести.В самое ближайшее время Иран, вероятно, нанесет удар баллистическими ракетами по базам США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил сопредседатель группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко.
По словам сенатора, Тегеран всегда выступал за мирное разрешение конфликта, однако вынужден защищаться после убийства верховного лидера Али Хаменеи и удара по школе.
Как еще себя вести по отношению к агрессору? Соответственно, он будет наносить удары по тем базам, до которых достает своими ракетами. Скорее всего, что в самое ближайшее время будут удары уже нанесены баллистическими ракетами, от которых нет спасения. Любая баллистическая ракета у любого государства – это оружие, которое тяжело перехватываетсязаявил Василенко
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран не прекращал контактировать с посредниками в диалоге между Исламской Республикой и США на фоне обострения отношений между ними.