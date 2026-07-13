Москва13 июл Вести.Руководство Ирана выбирает для своих атак государства, где расположены военные базы США. Об этом ИС "Вести" рассказал сопредседатель Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран Дмитрий Василенко.

Он добавил, что атаки по Исламской Республике наносятся именно с территории стран, где располагаются военные объекты США.

[Удары] были нанесены по базам Соединенных Штатов. Это в Иордании. Катар, естественно, тоже пострадал. Там база, американская база Аль-Удейд - это самая крупная база в Персидском заливе, которая есть. Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн - там базируется пятый флот США. … Естественно, все эти государства, которые участвуют в агрессии, не сами государства, а [страны], которые предоставили под военные базы Соединенным Штатам свою территорию. Соответственно Иран туда и отвечает, потому что оттуда, как правило, наносится удар. В Кувейте сообщают, что было попадание по американской базе, там 12 тяжелораненых. Несколько часов назад двое в критическом состоянии были отправлены бортом санавиации Соединенных Штатов в Германию, чтобы там попытаться спасти этих раненых рассказал Василенко

Он также подчеркнул, что США оказались не в состоянии обеспечить безопасность своих ближневосточных союзников, что повлияло на отношения между монархиями Персидского залива и Вашингтоном.

США гарантировали тем странам, которые находятся в Персидском заливе, что они их защитят. [Договаривались] о том, что "вы нам предоставьте базы", а "мы будем делать все для того, чтобы эти базы не пострадали", и, соответственно, ваше государство не пострадало в случае конфликта. Этого не произошло. И сейчас мы видим совершенно другую уже реакцию стран Персидского залива. Они говорят о том, что вроде бы как и война-то не наша, а мы страдаем, экономика страдает. И дело не только в нефти, ведь Объединенные Арабские Эмираты, возьмите, там же ведь целая индустрия была построена пятизвездочных отелей, которые сейчас совершенно не заполнены, и, соответственно, государство и королевство несут огромные убытки пояснил Василенко

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди сообщал о планах Ирана по созданию новой системы региональной безопасности в регионе. С каждой страной Персидского залива планируется выстроить индивидуальный диалог.