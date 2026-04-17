Пезешкиан назвал мусульманские страны "братскими" и объяснил удары Ирана по ним Пезешкиан: удары Ирана по мусульманским странам являются обороной

Москва17 апр Вести.Иран воспринимает все мусульманские страны братскими, а удары по военным базам США в этих странах Иран наносил в целях самообороны, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает ТАСС.

Страны региона могли бы вместе решать вопросы на основе религиозной и культурной общности, как это делают европейские страны в рамках НАТО, отметил Пезешкиан.

Иран считает все мусульманские страны своими братьями. Эта позиция основана на практике пророка Мухаммеда. В то же время недавние действия по нанесению ударов по военным базам США в регионе осуществлены в рамках оборонительных мер приводит ТАСС слова Пезешкиана

Между тем глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны Персидского залива начали осознавать, что военные базы США на их территории – не защита, а цели для ответных ударов.

Так, 7 апреля при атаке БПЛА на авиабазу "Али Ас-Салем" в Кувейте ранены 15 американских военнослужащих.