Москва20 июн Вести.Иран намерен инициировать глубокие преобразования в региональной политике Персидского залива, выстроив индивидуальный диалог с каждой из соседствующих стран. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

Он указал на то, что соседние государства были вовлечены в конфликт, развязанный Израилем и США против Ирана, и их участие привело к гибели тысяч иранцев. В такой ситуации, как он подчеркнул, Иран был вынужден прибегнуть к ответным действиям.

Действия против соседей были ответом. Эти страны способствовали войне против Ирана, они помогали убивать тысячи иранцев. И у Ирана не было выбора, кроме как ударить в ответ по базам, когда под угрозой оказалась критическая инфраструктура страны. Когда противник начал бить по жизненно важным объектам, нам пришлось отвечать по государствам, которые помогали американцам и израильтянам рассказал Маранди

В настоящее время Тегеран стремится установить двусторонние отношения с каждой страной Персидского залива: Кувейтом, Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ. Этот процесс имеет переменный успех, но его основная задача - сформировать новые связи.

Цель - создать новые отношения. Иран не требует разрывать отношения с Америкой. Пусть у них будут самые крепкие связи с США, если они хотят, но при одном условии: чтобы это не было направлено против Ирана и чтобы их территория не использовалась как плацдарм для войны. Прогресс есть рассказал эсперт

Он подчеркнул, что соседние государства, чьи территории использовались в качестве американских военных баз против Ирана, получили наглядный урок: они убедились, что их ставка на США была ошибочной, поскольку в момент иранских атак этот союзник не спешил с защитой, что обернулось для ближневосточных государств существенными экономическими убытками.

Эти страны начинают понимать, что США принесли им только вред, забрали триллионы долларов, не дали реальной безопасности и даже не считали их безопасность своим приоритетом. Они делали все для защиты Израиля, но почти ничего для них. Иран указывает им на это и хочет создать новую региональную реальность в Персидском заливе. Если это произойдет и страны изменят политику, это укрепит их самих и весь регион и нанесет удар по интересам израильского режима. Кстати, Израиль видит эту коммуникацию и активно пытается ей помешать, особенно в случае с ОАЭ заметил Маранди

Он также подчеркнул дальновидность и соседскую преданность Омана, который не пошел на сделку с США и от этого только выиграл.

Как мы видим на примере Омана, когда страна не предоставляет базы и не способствует войне против Ирана, она извлекает выгоду. Отношения Ирана с Оманом очень хороши, как и с Ираком рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что Тегеран и Маскат собираются в скором времени опубликовать совместное заявление по вопросу контроля прохода судов через Ормузский пролив, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что Ормузский пролив годами был открыт бесплатно для прохода судов, но решение Тегерана привело к тому, что ситуация вокруг водного пути больше никогда не будет прежней.