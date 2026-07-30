Сенатор Василенко заявил, что Иран даст жесткий ответ на давление со стороны США Сенатор Василенко: чем больше США давят на Иран, тем жестче будет ответ

Москва30 июл Вести.Чем больше США давят на Иран, тем жестче будет ответ. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" озвучил сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко. Он добавил, что цель американских ударов – дестабилизация республики.

[США пытаются] вывести всю инфраструктуру, которая сейчас работает на Иран, это прежде всего продажа нефти. По возможности, опять уничтожить лидера Ирана … максимально нанести урон Ирану. Но это уже все было, и это никак не повлияло на Иран, кроме того, что он ожесточился, кроме того, что нация сплотилась. И кроме того, что Иран начал отвечать очень жестко. Поэтому, скорее всего, что мы будем наблюдать такую картину, что чем будут больше давить на Иран, тем будет больше жестче ответ сказал Василенко

Также он добавил, что обстрелы будут продолжаться.

Иран будет отвечать по союзникам Соединенных Штатов, по тем военным базам и по тем государствам, которые разместили на своей территории базы Соединенных Штатов. Поэтому это будет продолжаться до тех пор, пока все-таки у кого-то в Белом доме не мелькнет просвет какой-то или мысль, что надо заканчивать уже все-таки военные действия и начинать переговоры отметил он

Ранее Василенко заявил, что США и Иран в самое ближайшее время опять вернутся к переговорам.