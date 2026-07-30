Москва30 июл Вести.Украина получит еще больше неприятностей, если продолжит трогать Иран. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко.

Война имеет свойство разрастаться … Война имеет свойство, что государства, которые никогда не принимали участие в конфликте, казалось бы, стоят в стороне, начинают принимать участие … Этот ящик Пандоры открыла Украина, когда в Каспии ударила своим дроном по гражданскому судну государства Иран. И, соответственно, Иран тоже должен будет как-то отвечать. Я очень надеюсь, что все-таки достаточно будет, все-таки хватит ума у украинской стороны иранскую сторону не трогать, потому что если они получат сейчас еще одного союзника России, который будет выступать как военный партнер уже, то, соответственно, неприятностей будет еще больше у Украины сказал сенатор

Ранее газета The New York Times заявила, что Иран планировал ударить по морскому порту Украины в ответ на обстрел иранского судна в Каспийском море.