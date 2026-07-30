Сенатор Василенко уверен, что США и Иран вернутся к переговорам Сенатор Василенко: США и Иран вернутся к переговорам

Москва30 июл Вести.США и Иран в самое ближайшее время опять вернутся к переговорам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко.

Стороны сейчас, которые ведут войну, которые ведут конфликт, скорее всего, что в самое ближайшее время опять вернутся к переговорам. Чем это вызвано? Во-первых, сейчас опять мы все наблюдаем то, что на биржах нефть опять начинает потихонечку приподниматься. [Для]Соединенных Штатов и лично главы Белого дома эта ситуация не очень хорошая … потому, что скоро промежуточные выборы в Конгресс, и соответственно, нужно будет делать все для того, чтобы цены на бензин на заправках Соединенных Штатов не повышались сказал он

Также Василенко добавил, что перекрытие Ормузского пролива и продолжение конфликта с Ираном привет к нехватке нефти.

Это напрямую будет отображаться на ценах, которые будут видеть американцы, когда будут приезжать заправлять свои автомобили. Поэтому, скорее всего, что Америка в самое ближайшее время опять проведет переговоры. Единственное, что американцы не очень умеют разговаривать, даже с Ираном отметил сенатор

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США продолжают удерживать контроль над Ормузским проливом, морская блокада Ирана все еще в силе.