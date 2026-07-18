Москва18 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по складу беспилотников США в Бахрейне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA в социальной сети X.
В ходе 17-й волны операции "Наср-2" КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорелиговорится в публикации агентства
Кроме того, КСИР сообщил об уничтожении "главного ИИ-хаба" Бахрейна при помощи дронов и баллистических ракет.
Ранее Центральное командование американской армии (CENTCOM) проинформировало о начале новой серии ударов по Исламской Республике Иран. Отмечается, что атаки призваны продолжить ослабление военного потенциала Тегерана.
В свою очередь, армия Ирана крылатыми ракетами атаковала судно США в Индийском океане. В армейской пресс-службе отметили, что пуски ракет "вынудили корабль отступить".