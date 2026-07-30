Названы последствия включения Дурова в список террористов Адвокат Аграновский: Дуров не сможет пользоваться счетами на территории РФ

Москва30 июл Вести.Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров после внесения в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга не сможет пользоваться счетами на территории России. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Юрист рассказал в беседе с ТАСС, что счета Дурова в РФ будут заблокированы, и он не сможет заниматься бизнесом на территории страны.

Он не сможет открыть ИП или самозанятость на российской территории. При этом данная мера не означает признания виновным. Это обеспечительная мера, она работает, скажем, как аналог ареста имущества в гражданском процессе объяснил Аграновский

30 июля Росфинмониторинг включил Дурова в перечень экстремистов и террористов. Накануне его обвинили в содействии терроризму.