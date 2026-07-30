Россиянам объяснили, будет ли наказание за оплату подписки в Telegram Адвокат Жорин: покупка подписки в Telegram остается легальной

Москва30 июл Вести.Россиян, покупающих премиум-подписки в Telegram, не будут признавать пособниками терроризма после включения сооснователя мессенджера Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

В разговоре с NEWS.ru он рассказал, что ответственность может наступить только в том случае, если экстремистской организацией признают сам Telegram, а не только его главу.

Сам мессенджер пока не признан в России террористической или экстремистской организацией, поэтому обычная переписка, ведение каналов, размещение рекламы, покупка Premium или Stars состава правонарушения не образуют. объяснил юрист

Вместе с этим Жорин предостерег о рисках, которые могут возникнуть при совершении платежей в адрес лица или подконтрольной ему организации, включенной в перечень Росфинмониторинга.

30 июля Росфинмониторинг включил Дурова в перечень экстремистов и террористов. Накануне его обвинили в содействии терроризму.