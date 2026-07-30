Росфинмониторинг: ограничения в отношении Дурова не затрагивают Telegram

В Росфинмониторинге пояснили, что значат ограничения против Дурова для Telegram Росфинмониторинг: ограничения в отношении Дурова не затрагивают Telegram

Москва30 июл Вести.Ограничения, введенные в отношении основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов), не распространяются на сам мессенджер как на юридическое лицо. Об этом сообщили агентству ТАСС в Росфинмониторинге.

29 июля ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы активно используют Telegram, в частности чат-бот "Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья", для вербовки российских граждан. Сам Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что ограничения касаются только предпринимателя говорится в сообщении

Ранее стало известно о последствиях включения Дурова в список террористов. В частности, он не сможет пользоваться счетами на территории России.