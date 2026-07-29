В ФСБ уточнили, что решение по объявлению Дурова в розыск находится в процессе

В ФСБ пояснили, что Дуров еще не объявлен в розыск, решение в процессе В ФСБ уточнили, что решение по объявлению Дурова в розыск находится в процессе

Москва29 июл Вести.Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров пока официально не объявлен в международный розыск. Решение находится в процессе принятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о том, что Дурову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела.

Дуров в международный розыск не объявлен! Решение в процессе принятия! уточнили в ЦОС ФСБ

Ранее стало известно, что служба безопасности собрала доказательства того, что в одном из Telegram-ботов ведется вербовка жителей РФ агентами киевского режима. В связи с этим его обвинили в содействии терроризму.