Адвокат предположил, в какие страны может сбежать Дуров из-за розыска Адвокат Трунов: Дуров из-за розыска может сбежать в Британию

Москва29 июл Вести.Сооснователь Telegram Павел Дуров на фоне потенциального объявления в международный розыск может бежать в Великобританию, где вероятность его экстрадиции в Россию близится к нулю. Об этом заявил глава Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с KP.RU.

Адвокат также упомянул Францию, гражданином которой является создатель Telegram, и указал, что вероятность выдачи Дурова Парижем – "50 на 50". По его словам, такая процедура обычно длится от года, а с учетом того, что французская сторона самостоятельно ведет определенные действия, решение вопроса может затянуться на срок до трех лет.

Выдача из Англии практически нулевая. За исключением нескольких криминальных авторитетов и разбойников сказал он

США, по словам Трунова, также могут послужить для Дурова укрытием от экстрадиции, однако в Штатах важны мотивы нахождения человека в стране, и это усложняет процесс для предпринимателя.

Израиль, на самом деле, выдает других, но не выдает своих граждан. Тут большой вопрос – будут ли израильтяне ухудшать отношения с Россией из-за нееврея и не гражданина Израиля. Тут 80 на 20 добавил адвокат

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России указали, что Дуров еще не объявлен в международный розыск, решение находится в процессе принятия.