Дурову может грозить пожизненное заключение в случае подтверждения вины Адвокат допустил пожизненный срок для Дурова при доказательстве вины

Москва29 июл Вести.Сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, если его вина будет установлена в рамках расследования в России. Такое мнение ТАСС высказал адвокат Владимир Жеребенков.

Адвокат напомнил, что статья о содействии террористической деятельности предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Статья о содействии террористической деятельности – это очень серьезная статья… Кроме этого, в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ сказал Жеребенков

По его словам, создателя Telegram также могут заочно арестовать в России. Он отметил, что это необходимо для экстрадиции человека в страну, в том числе по линии Интерпола.

Ранее сообщалось, что Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 205.1 УК РФ. По информации ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.