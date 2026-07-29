Москва29 июлВести.Сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, если его вина будет установлена в рамках расследования в России. Такое мнение ТАСС высказал адвокат Владимир Жеребенков.
Адвокат напомнил, что статья о содействии террористической деятельности предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Статья о содействии террористической деятельности – это очень серьезная статья… Кроме этого, в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФсказал Жеребенков
По его словам, создателя Telegram также могут заочно арестовать в России. Он отметил, что это необходимо для экстрадиции человека в страну, в том числе по линии Интерпола.
Ранее сообщалось, что Дурова объявили в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 205.1 УК РФ. По информации ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.