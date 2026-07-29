Москва29 июл Вести.Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявляется в международный розыск. Об этом информационной службе "Вести" сообщили в ведомстве.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодежной сфере чат-бота мессенджера Telegram "Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья" для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки. Руководителю администрации Telegram Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205. 1 (содействие террористической деятельности) УК России он объявляется в международный розыск сообщили в ведомстве

Ранее сообщалось, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый был объявлен в розыск в России.