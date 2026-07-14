Создатель украинского сайта "Миротворец" Тука объявлен в розыск в РФ Создателя сайта "Миротворец" объявили в розыск в РФ

Москва14 июл Вести.В России объявили в федеральный розыск Георгия Туку (включен Росфинмониторингом в список террористов), создателя украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу МВД РФ.

Статья Уголовного кодекса, ставшая основанием для розыска, пока не уточняется.

Тука Георгий... Основание для розыска: разыскивается по статье УК сообщается в базе ведомства

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В УБК МВД России "Вестник киберполиции" ранее сообщили, что государственный доксинг представляет серьезную угрозу, поскольку использует размещение личной информации в качестве инструмента психологического воздействия и давления. В качестве примера МВД привело украинский сайт "Миротворец", на котором публикуются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей и граждан, чья позиция не совпадает с интересами киевского режима.