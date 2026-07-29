Эксперты раскрыли, что обвинение против Дурова значит для пользователей Telegram РБК: обвинение против Дурова не подразумевает ответственности для пользователей

Москва29 июл Вести.Обвинение основателю Telegram Павлу Дурову в содействии терроризму само по себе не означает какой-либо ответственности для пользователей мессенджера. Об этом в беседе с РБК рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Коблев и партнеры" Руслан Коблев.

По его словам, риски могут возникнуть не из-за самого факта использования мессенджера, а в случае распространения пользователем в Telegram призывов к терроризму, а также перевода денег или криптовалюты террористическим организациям.

Кроме того, предупредил Коблев, повышенные риски несут администраторы каналов и ботов, модераторы и активные участники закрытых групп, если будет установлено, что они умышленно обеспечивали в том числе распространение террористических материалов.

Сейчас необходимо трезво смотреть на ситуацию и отделять уголовное преследование конкретного лица от правового статуса всего мессенджера и миллионов его пользователей сказал эксперт

Управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко в свою очередь отметил, что обвинения генеральному директору компании не означает, что все клиенты начинают заниматься террористической деятельностью или другим образом нарушать закон. При этом эксперт посоветовал пользователям быть осторожными в части транзакций в мессенджере - покупки звезд или подписок.

Независимый эксперт рынка информационной безопасности Алексей Лукацкий также подчеркнул, что даже если Дурова объявят в розыск, то это не приведет к автоматической остановке Telegram или проблемам для его пользователей или инвесторов.

Ранее Федеральная служба безопасности России предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму. Он еще не объявлен в международный розыск, решение находится в процессе принятия.