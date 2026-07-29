В Госдуме порекомендовали прекратить финансовые операции через Telegram Депутат Свинцов порекомендовал не проводить финансовые операции через Telegram

Москва29 июл Вести.Гражданам РФ следует воздержаться от любых финансовых операций через сервисы Telegram на фоне обвинений в адрес сооснователя мессенджера Павла Дурова. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

В беседе с ТАСС он предупредил россиян, что лучше дождаться разъяснений от ФСБ и Роскомнадзора.

Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять заявил Свинцов

Он добавил, что речь идет как о приобретении платной подписки, так и об операциях с криптовалютой TON.

Ранее в ФСБ заявили, что Павел Дуров обвиняется в пособничестве терроризму. Начата процедура объявления его в международный розыск.