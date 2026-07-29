Москва29 июлВести.Гражданам РФ следует воздержаться от любых финансовых операций через сервисы Telegram на фоне обвинений в адрес сооснователя мессенджера Павла Дурова. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
В беседе с ТАСС он предупредил россиян, что лучше дождаться разъяснений от ФСБ и Роскомнадзора.
Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлятьзаявил Свинцов
Он добавил, что речь идет как о приобретении платной подписки, так и об операциях с криптовалютой TON.
Ранее в ФСБ заявили, что Павел Дуров обвиняется в пособничестве терроризму. Начата процедура объявления его в международный розыск.