Москва21 июл Вести.Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск внебиржевого криптокошелька Gram прямо в приложении мессенджера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Дуров подтвердил планы по переименованию нативного токена блокчейна TON из Toncoin (TON) в Gram (GRAM).

Этим летом состоится крупнейший в истории человечества запуск некастодиального криптокошелька сказано в сообщении

Дуров подчеркнул, что транзакции криптовалюты станут мгновенными для более чем миллиарда пользователей и не будут облагаться комиссией. Уточняется, что Gram Wallet будет встроен в приложение Telegram.

Госдума 21 июля приняла в третьем чтении закон, который обеспечивает в России комплексное регулирование оборота криптовалют.