Дуров заявил о проведении ребрендинга, возвращающего компанию к истокам Дуров планирует переименовать Toncoin в Gram

Москва1 июн Вести.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил планы по переименованию нативного токена блокчейна TON из Toncoin (TON) в Gram (GRAM). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, переход займет около трех недель.

Мы возвращаемся к нашим корням и начинаем новую главу написал Дуров

При этом в названии блокчейна останется применение наименования TON.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что во Франции в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова по-прежнему действуют меры судебного контроля, расследование в отношении него не завершено.