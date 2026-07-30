В Госдуме призвали отказаться от платных операций в Telegram Депутат Свинцов рекомендовал не оплачивать услуги в Telegram

Москва30 июл Вести.Пользователям Telegram следует воздержаться от любых платных операций в мессенджере до появления официальных разъяснений со стороны государственных органов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

В четверг Росфинмониторинг включил основателя Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

При этом в разговоре с РИА Новости депутат отметил, что использовать мессенджер для общения и просмотра контента, по его мнению, по-прежнему можно.

Я считаю, что да, пользоваться можно будет по-прежнему, но не рекомендую настоятельно никому не проводить никаких платных операций. Это может быть трактовано как нарушение закона сказал Свинцов

По словам парламентария, в плане платных операций речь идет о подписках, сервисах и модулях внутри Telegram, а также о приобретении криптовалют и других финансовых операциях через платформу.