Москва18 маяВести.В турецком городе Мерсин мужчина устроил серию вооруженных нападений, в результате которых погибли шесть человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Известно, что сначала злоумышленник застрелил из винтовки свою бывшую жену, пока она шла по улице. Затем мужчина открыл огонь в одном из ресторанов, а после продолжил нападения в разных районах города.
Полиция и жандармерия начали масштабную операцию по поиску стрелка.
Усилия по задержанию нападавшего продолжаются на суше и в воздухеговорится в сообщении
В операции по задержанию задействованы вертолеты и беспилотники, на дорогах выставлены блокпосты.