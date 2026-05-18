В турецком Мерсине мужчина застрелил шесть человек и ранил еще восемь

Мужчина устроил серию вооруженных нападений в Турции, погибли шесть человек В турецком Мерсине мужчина застрелил шесть человек и ранил еще восемь

Москва18 мая Вести.В турецком городе Мерсин мужчина устроил серию вооруженных нападений, в результате которых погибли шесть человек и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Известно, что сначала злоумышленник застрелил из винтовки свою бывшую жену, пока она шла по улице. Затем мужчина открыл огонь в одном из ресторанов, а после продолжил нападения в разных районах города.

Полиция и жандармерия начали масштабную операцию по поиску стрелка.

Усилия по задержанию нападавшего продолжаются на суше и в воздухе говорится в сообщении

В операции по задержанию задействованы вертолеты и беспилотники, на дорогах выставлены блокпосты.