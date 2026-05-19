При стрельбе в Сан-Диего погибли пять человек, в том числе двое подозреваемых

Москва19 мая Вести.При стрельбе в исламском центре в Сан-Диего (США) погибли пятеро человек, в том числе двое подозреваемых, заявил глава полиции Сан-Диего Скотт Уол, сообщает телеканал NBC News.

По предварительным сведениям, оба подозреваемых являлись подростками. Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как преступление на почве ненависти до тех пор, пока расследование не установит иные обстоятельства.

Оба подозреваемых по этому делу погибли. Подтверждена смерть троих взрослых в исламском центре. Всего пятеро человек погибли в результате происшествия заявил Уол

По его словам, одним из погибших стал охранник исламского центра.

Между тем в мае недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой.