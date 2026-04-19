Восемь детей погибли в ходе стрельбы в американской Луизиане

Москва19 апр Вести.В США восемь детей погибли в результате стрельбы в городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщил телеканал KSLA со ссылкой на местную полицию.

По словам начальника полиции города Уэйна Смита, стрельба произошла около 6 утра в воскресенье. Возраст пострадавших варьируется от года до 14 лет.

Смит также заявил, что некоторые из застреленных детей были родственниками подозреваемого. Полицейский описал место преступление как "масштабное место происшествия, подобного которому большинство из нас никогда не видело".

Представители властей заявили, что все еще собирают данные о месте преступления, которое охватывало три локации. Смит сообщил, что предполагаемый стрелок был застрелен полицией во время погони на автомобилях. Никто из сотрудников местной полиции в ходе преследования не пострадал.

В США в феврале этого года три человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы во время юношеского хоккейного матча в Потакете, штат Род-Айленд.