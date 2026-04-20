NYP: напавшим на детей в Луизиане оказался ветеран армии США NYP: 31-летний ветеран армии США убил восьмерых детей в Луизиане

Москва20 апр Вести.Стрельбу в штате Луизиана (США) устроил ветеран армии США Шамар Элкинс. При этом семеро из восьмерых погибших детей оказались его собственными детьми, сообщает газета The New York Post (NYP).

Полиция штата Луизиана сообщила, что восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет погибли при стрельбе в американском городе Шривпорт​​​. Подозреваемый в нападении застрелен офицерами полиции во время погони.

По данным газеты, изучившей сообщения нападавшего в соцсетях, незадолго до трагедии Элкинс разместил множество фотографий с детьми, в том числе с совместного похода в церковь на Пасху.

Кроме того, в одном из сообщений мужчина обращался к Богу с просьбой помочь ему преодолеть проблемы с психическим здоровьем.

По данным телеканала KTBS, в марте 2019 года, спустя три года после завершения службы в армии США, Элкинса арестовали по обвинению в незаконном использовании и ношении огнестрельного оружия на территории школы. Мужчина получил 18 месяцев условного наказания.