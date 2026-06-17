Стрельба в больнице американского штата Делавэр унесла жизнь одного человека

Один человек погиб при нападении стрелка на больницу в США Стрельба в больнице американского штата Делавэр унесла жизнь одного человека

Москва17 июн Вести.Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр, сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что 23-летний подозреваемый напавший на медучреждение мужчина впоследствии был задержан в Филадельфии.

Изначально было известно о двух раненых в результате инцидента, однако позднее, по информации начальника местной полиции Вильфредо Кампоса, "один из пострадавших, к сожалению, скончался от полученных ранений".

Ранее подросток получил огнестрельное ранение во время беспорядков в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке.