Москва2 авгВести.В районе ресторана In-N-Out Burger в городе Твин-Фоллс (штат Айдахо) произошла стрельба, погибли и получили ранения несколько человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информацию местной полиции.
Отмечается, что подозреваемый в стрельбе был убит.
В результате стрельбы в Айдахо погибли по меньшей мере три человека, двое получили ранения. Подозреваемый убитговорится в сообщении
По факту случившегося полиция проводит расследование.
Ранее три человека погибли в результате стрельбы на хоккейном матче в США.
До этого в результате стрельбы около университета в Вашингтоне были ранены пять человек.