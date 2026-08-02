В американском штате Айдахо произошла стрельба, трое убиты и двое ранены

Три человека убиты и двое получили ранения в результате стрельбы в США В американском штате Айдахо произошла стрельба, трое убиты и двое ранены

Москва2 авг Вести.В районе ресторана In-N-Out Burger в городе Твин-Фоллс (штат Айдахо) произошла стрельба, погибли и получили ранения несколько человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информацию местной полиции.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе был убит.

В результате стрельбы в Айдахо погибли по меньшей мере три человека, двое получили ранения. Подозреваемый убит говорится в сообщении

По факту случившегося полиция проводит расследование.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы на хоккейном матче в США.

До этого в результате стрельбы около университета в Вашингтоне были ранены пять человек.