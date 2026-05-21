Три человека скончались в США после контакта с "неопознанным веществом" AP: три человека умерли в Нью-Мексико после контакта с "неопознанным веществом"

Москва21 мая Вести.Три человека погибли и еще 23 госпитализированы после контакта с "неопознанным веществом" в американском штате Нью-Мексико, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, медики и спасатели прибыли в сельский дом вблизи Альбукерке по вызову о передозировке наркотиками. На месте они обнаружили четверых человек, находившихся без сознания, трое из которых погибли.

Позднее у сотрудников специальных служб начался кашель и рвота.

Они (следователи – прим. ред) не знают, являются ли это наркотиками. Они не знают, есть ли какое-то другое вещество. Они не знают, является ли это смесью двух веществ заявил мэр города Маунтинейр Питер Ньето

В свою очередь, правоохранительные органы сообщили, что анализ вещества показал, что, вероятнее всего, оно передается при контакте с ним. Причиной смерти трех человек следствие считает передозировку наркотиками.

Отмечается, что 23 человека, госпитализированные после контакта с веществом, прошли обследование и процедуру обеззараживания.

