NBC: два человека погибли в результате стрельбы на кулинарном фестивале в Сиэтле

В результате стрельбы на фестивале в Сиэтле погибли два человека NBC: два человека погибли в результате стрельбы на кулинарном фестивале в Сиэтле

Москва27 июл Вести.Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в Сиэтле. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации журналистов, подозреваемый в теракте уже задержан, его личность не раскрывается.

Пострадавшие получили огнестрельные ранения ног, рук и живота. Одна женщина находится в критическом состоянии, трое в удовлетворительном, и еще один человек получил легкие травмы и отказался от госпитализации.

Местные власти отметили работу сотрудников медицинских служб и пожарных, оказавших своевременную помощь людям в опасных условиях.

Ранее 18 июля в Ереване произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек.