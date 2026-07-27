Москва27 июлВести.Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в Сиэтле. Об этом сообщает телеканал NBC.
По информации журналистов, подозреваемый в теракте уже задержан, его личность не раскрывается.
Пострадавшие получили огнестрельные ранения ног, рук и живота. Одна женщина находится в критическом состоянии, трое в удовлетворительном, и еще один человек получил легкие травмы и отказался от госпитализации.
Местные власти отметили работу сотрудников медицинских служб и пожарных, оказавших своевременную помощь людям в опасных условиях.
Ранее 18 июля в Ереване произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек.