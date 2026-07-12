На фестивале в Торонто при перестрелке погибли два человека

В результате перестрелки в Торонто погибли два человека На фестивале в Торонто при перестрелке погибли два человека

Москва12 июл Вести.На крупном фестивале Salsa on St. Clair в канадском Торонто произошла перестрелка в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает телеканал CP24 со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время празднования ежегодного фестиваля в полицию поступил вызов. Прибыв на место происшествия, силовики обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями.

Два человека были признаны мертвыми указывается в материале

В полиции настойчиво призывают горожан держаться подальше от этого района. Расследование продолжается. Стрелка ищут.

Ранее в Нью-Йорке в результате стрельбы ранения получили восемь человек, в том числе дети. Инцидент произошел на праздновании Дня независимости США.