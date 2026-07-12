Москва12 июлВести.На крупном фестивале Salsa on St. Clair в канадском Торонто произошла перестрелка в результате которой погибли два человека.
Об этом сообщает телеканал CP24 со ссылкой на правоохранительные органы.
Во время празднования ежегодного фестиваля в полицию поступил вызов. Прибыв на место происшествия, силовики обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями.
Два человека были признаны мертвымиуказывается в материале
В полиции настойчиво призывают горожан держаться подальше от этого района. Расследование продолжается. Стрелка ищут.
Ранее в Нью-Йорке в результате стрельбы ранения получили восемь человек, в том числе дети. Инцидент произошел на праздновании Дня независимости США.