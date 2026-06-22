Три человека погибли при стрельбе в еврейском квартале Монреаля

Стрельба произошла в еврейском квартале канадского Монреаля: 3 человека погибли Три человека погибли при стрельбе в еврейском квартале Монреаля

Москва22 июн Вести.Стрельба произошла в понедельник в еврейском квартале канадского Монреаля, погибли полицейский, мирный житель и сам стрелявший, пишет канадская телерадиовещательная корпорация CBC.

ЧП произошло утром в понедельник в густонаселенном районе Кот-де-Неж в Монреале.

Полиция Монреаля подтвердила гибель трех человек: подозреваемого, полицейского и гражданского лица говорится в сообщении

По данным газеты The Jerusalem Post, стрельба произошла близ отеля Hilton в еврейском квартале со множеством кошерных ресторанов, еврейских школ и общинных центров. После ЧП еврейские заведения и школы временно закрыли.

Премьер-министр Квебека Кристин Фрешетт сообщила в социальных сетях, что "глубоко потрясена" происшествием.