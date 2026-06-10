При стрельбе в пригороде Йоханнесбурга погибли 12 человек Жертвами стрельбы под Йоханнесбургом стали 12 человек

Москва10 июн Вести.Массовая стрельба произошла в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в Южно-Африканской Республике, погибли 12 человек, еще девять ранены. Об этом сообщает TimesLive со ссылкой на полицию провинции Гаутенг.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник в районе незаконных построек рядом с автозаправочной станцией. По данным правоохранителей, к месту подъехал автомобиль, из него вышли более 10 вооруженных людей и открыли стрельбу по местным жителям.

На месте происшествия погибли восемь мужчин и три женщины. Еще один мужчина скончался от ран в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.

Нападавшие скрылись, их личности и мотивы пока не установлены. Полиция расследует обстоятельства произошедшего и ищет подозреваемых.