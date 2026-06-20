Неизвестные ранили минимум 13 человек, открыв огонь по толпе в Чикаго

Неизвестные открыли огонь по толпе в Чикаго. Есть пострадавшие Неизвестные ранили минимум 13 человек, открыв огонь по толпе в Чикаго

Москва20 июн Вести.Двое неизвестных обстреляли толпу в Чикаго. Минимум 13 человек пострадали, сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел в районе Принстон-Парк – 19 июня в 23.00 по местному времени. По данным следствия, злоумышленники стреляли по людям из внедорожника, а затем скрылись с места преступления.

Полиция сообщала, что в результате стрельбы из проезжающего автомобиля… пострадали 12 человек. Позже полиция уточнила, что еще один 26-летний мужчина также получил травмы говорится в публикации

13 июня перестрелка произошла в торговом центре в американском штате Южная Каролина. В результате пострадали два человека. По данным полиции, причиной инцидента стала ссора.