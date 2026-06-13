Москва13 июнВести.Два человека пострадали в результате стрельбы в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина). Стрельбу открыли в одном из торговых центров, сообщает Fox News.
Подразделения полиции выехали на место происшествия в связи со стрельбой в торговом центре Haywood Mall в субботу днемговорится в сообщении телеканала
Пострадавших доставили в больницу. Несколько человек задержаны полицией. Согласно предварительному расследованию, ссора переросла в стрельбу.
Торговый центр пока закрыт для посетителей, идет следствие.