Москва29 мая Вести.Хоккейный мир потрясен известием о смерти прославленного канадского нападающего Клода Лемьё. Как сообщает портал TMZ Sports, 60-летний спортсмен покончил с собой.

Трагедия произошла в ночь на 28 мая. По данным источника, тело хоккеиста в семейном мебельном магазине около 3 часов ночи обнаружил сын после того, как близкие забили тревогу из-за отсутствия отца дома.

Всего за несколько дней до случившегося Лемьё появлялся на публике: за два дня до смерти бывший нападающий "Монреаля" вынес факел на домашнюю арену канадского клуба перед третьим матчем полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Клод Лемьё останется в истории НХЛ как один из девяти игроков, выигравших Кубок Стэнли с тремя разными командами, и обладатель "Конн Смайт трофи" 1995 года.