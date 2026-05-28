Ушел из жизни четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье умер на 61-м году жизни

Москва28 мая Вести.Бывший канадский хоккеист Клод Лемье, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, умер на 61-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Причина смерти не называется.

При этом за двое суток до смерти Лемье вынес факел с огнем на домашнюю арену "Монреаль Канадиенс" во время игры полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнс".

Клод Лемье - бывший канадский хоккеист, один из девяти игроков, которые выигрывали Кубок Стэнли в трех различных командах. Он становился обладателем трофея с "Монреалем" (1986), "Нью-Джерси" (1995, 2000) и "Колорадо" (1996). В 1995 году получил Конн Смайт Трофи — награду самому ценному хоккеисту розыгрыша плей-офф.

В составе национальной сборной Канады Лемье стал победителем молодежного чемпионата мира в 1985 году, завоевал Кубок Канады (1987) и серебро на Кубке мира (1996). Он располагается на девятой строке в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ с 80 заброшенными шайбами.