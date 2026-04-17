Москва17 апрВести.Бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, атлет скончался вследствие ухудшения самочувствия.
Он долгое время считался самым результативным игроком в истории данного вида спорта.
За карьеру он набрал 49 737 очков. Также бразилец — рекордсмен по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет) и лучший бомбардир в истории летних Олимпийских игр и чемпионата мира по баскетболу под эгидой ФИБА.
В Бразилии Шмидт получил прозвище "Святая рука" за выдающиеся снайперские способности.
