Скончался бронзовый призер ЧМ 1978 года по баскетболу Оскар Шмидт "Святая рука"

Москва17 апр Вести.Бразильский баскетболист, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года Оскар Шмидт скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, атлет скончался вследствие ухудшения самочувствия.

Он долгое время считался самым результативным игроком в истории данного вида спорта.

За карьеру он набрал 49 737 очков. Также бразилец — рекордсмен по продолжительности карьеры профессионального баскетболиста (29 лет) и лучший бомбардир в истории летних Олимпийских игр и чемпионата мира по баскетболу под эгидой ФИБА.

В Бразилии Шмидт получил прозвище "Святая рука" за выдающиеся снайперские способности.

