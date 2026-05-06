Старейший экс-пилот "Формулы-1" Эрмано да Силва Рамос умер на 101-м году жизни

Старейший экс-пилот "Формулы-1" скончался в возрасте 100 лет Старейший экс-пилот "Формулы-1" Эрмано да Силва Рамос умер на 101-м году жизни

Москва6 мая Вести.Бывший пилот "Формулы-1" бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсети Х.

Причина смерти не уточняется.

Эрмано да Силва Рамос, который был старейшим из ныне живущих гонщиков Формулы-1 и третьим участником чемпионата Бразилии в истории, скончался в возрасте 100 лет говорится в публикации

Бразилец участвовал в семи Гран-при, выступая за команду Equipe Gordini. Свой лучший результат он показал на трассе в Монако в 1956 году, заняв пятое место.

Ранее сообщалось, что пилот команды Mercedes Кими Антонелли одержал победу в основной гонке четвертого этапа "Формулы-1" – Гран-при Майами.