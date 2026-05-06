Москва6 маяВести.Бывший пилот "Формулы-1" бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport в соцсети Х.
Причина смерти не уточняется.
Эрмано да Силва Рамос, который был старейшим из ныне живущих гонщиков Формулы-1 и третьим участником чемпионата Бразилии в истории, скончался в возрасте 100 летговорится в публикации
Бразилец участвовал в семи Гран-при, выступая за команду Equipe Gordini. Свой лучший результат он показал на трассе в Монако в 1956 году, заняв пятое место.
Ранее сообщалось, что пилот команды Mercedes Кими Антонелли одержал победу в основной гонке четвертого этапа "Формулы-1" – Гран-при Майами.