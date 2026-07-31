Ушел из жизни чемпион мира по футболу Франко Барези

Скончался знаменитый футболист сборной Италии и "Милана" Барези Ушел из жизни чемпион мира по футболу Франко Барези

Москва31 июл Вести.Знаменитый в прошлом футболист сборной Италии и "Милана" Франко Барези скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба в соцсетях.

В 2025 году у экс-защитника был обнаружен легочный узел, который позже успешно удалили.

"Милан" скорбит о смерти Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, как и его культовая футболка с номером 6 говорится в сообщении клуба

Барези на протяжении всей карьеры выступал за "Милан" ( с 1978 по 1997 год). В составе команды он стал шестикратным чемпионом Италии, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Вместе с национальной сборной Барези выиграл чемпионат мира 1982 года. Кроме того, он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств.