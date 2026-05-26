Москва26 маяВести.Экс-футболист сборной Греции Анцас Параскевас скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте "Олимпиакоса", за который выступал Параскевас.
Причины смерти бывшего защитника не раскрываются.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Анцасаговорится в сообщении клуба
Большую часть карьеры Параскевас провел в "Олимпиакосе", став с этим клубом семикратным чемпионом страны.
На счету защитника также 26 матчей за сборную Греции и участие в финальном турнире Евро-2008. На победный для греков чемпионат Европы 2004 года Параскевас в заявку не попал.