"Олимпиакос" сообщил о кончине экс-футболиста Анцаса Параскеваса в 48 лет

Умер бывший футболист сборной Греции и "Олимпиакоса" Анцас Параскевас "Олимпиакос" сообщил о кончине экс-футболиста Анцаса Параскеваса в 48 лет

Москва26 мая Вести.Экс-футболист сборной Греции Анцас Параскевас скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте "Олимпиакоса", за который выступал Параскевас.

Причины смерти бывшего защитника не раскрываются.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Анцаса говорится в сообщении клуба

Большую часть карьеры Параскевас провел в "Олимпиакосе", став с этим клубом семикратным чемпионом страны.

На счету защитника также 26 матчей за сборную Греции и участие в финальном турнире Евро-2008. На победный для греков чемпионат Европы 2004 года Параскевас в заявку не попал.