Москва28 маяВести.Бывший футболист московского "Торпедо" Немесио Посуэло, чемпион и обладатель Кубка СССР 1960 года в составе команды, скончался возрасте 85 лет, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Причины смерти не уточняются. Посуэло ушел из жизни в Мадриде, он вернулся на свою историческую родину из России в 1996 году.
Посуэло родился в Харькове 7 июля 1940 года, в семье испанских эмигрантов. Его отец был членом центрального комитета Коммунистической партии Испании, он вместе с женой перебрался в СССР после гражданской войны в своей стране.
Посуэло является воспитанником "Торпедо", отец работал на Заводе имени Лихачева (ЗИЛ) и получил квартиру на Автозаводской улице. За "черно-белых" Посуэло выступал с 1958 по 1964 год, провел 72 матча, забил 24 мяча. Помимо "Золотого дубля" в 1960 году, дважды с "Торпедо" брал серебряные медали чемпионата Советского Союза.
В 1964 году перешел в московский "Спартак", после играл за петербургский "Зенит". В 1965 году Посуэло получил показательную пожизненную дисквалификацию как "злостный нарушитель режима", после того как футболист "Спартака" Юрий Севидов сбил насмерть члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Рябчикова.
После отстранения от футбола работал на ЗИЛе.