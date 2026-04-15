Москва15 апр Вести.Мадридский "Реал" и весь футбольный мир скорбят по поводу кончины Хосе Эмилио Сантамарии, последнего лидера великой команды 1950-х годов. Четырехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов ушел из жизни в возрасте 96 лет 15 апреля 2026 года.

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил глубокие соболезнования, заявив, что Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов клуба.

Хосе Сантамария выступал за "Реал" с 1957 по 1966 год, завоевав Кубок европейских чемпионов в 1958, 1959, 1960 и 1966 годах. В течение своей карьеры он также представлял сборные Уругвая и Испании.