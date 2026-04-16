Москва16 апр Вести.Бывший вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в возрасте 48 лет. Об этом сообщает британская Independent.

По данным издания, экс-голкипер попал в автокатастрофу. Австрийская футбольная ассоциация и ФК "Ред Булл Зальцбург", один из его бывших клубов, подтвердили эту новость.

Мы скорбим по нашему бывшему вратарю Александру Маннингеру, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии говорится в заявлении "Зальцбурга"

С 1997 по 2002 год Маннингер сыграл за "Арсенал" 64 матча. В то время он в основном был дублером основного вратаря Дэвида Симэна. Именно Маннингер был частью команды, которая в 1998 году выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии.