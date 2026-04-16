Москва16 апрВести.Бывший вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Австрии Алекс Маннингер погиб в возрасте 48 лет. Об этом сообщает британская Independent.
По данным издания, экс-голкипер попал в автокатастрофу. Австрийская футбольная ассоциация и ФК "Ред Булл Зальцбург", один из его бывших клубов, подтвердили эту новость.
Мы скорбим по нашему бывшему вратарю Александру Маннингеру, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествииговорится в заявлении "Зальцбурга"
С 1997 по 2002 год Маннингер сыграл за "Арсенал" 64 матча. В то время он в основном был дублером основного вратаря Дэвида Симэна. Именно Маннингер был частью команды, которая в 1998 году выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии.