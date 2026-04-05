Москва5 апр Вести.Бывший полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" Оскар завершил карьеру в возрасте 34 лет из-за проблем с сердцем, сообщает бразильский клуб "Сан-Паулу".

В ноябре 2025 году у Оскара диагностировали проблемы с сердцем после того, как ему стало плохо во время планового медицинского осмотра. После госпитализации у Оскара выявлен вазовагальный обморок.

Здесь, в "Сан-Паулу", я завершаю карьеру, которая привела меня во многие места почти по всему миру. Хочу поблагодарить всех за постоянную поддержку отметил Оскар на сайте клуба

Бразильский футболист играл за "Челси" с 2012 года по 2017 год. В составе "синих" Оскар стал чемпионом Англии.

Профессиональную карьеру завершил также бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА бразилец Вагнер Лав. В составе московской команды нападающий провел 259 матчей.