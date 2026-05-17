Москва17 мая Вести.Возглавлявший в прошлом немецкий "Байер" и испанский "Реал" Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера английского "Челси". Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Уточняется, что испанец приступит к своим обязанностям 1 июля 2026 года.

По случаю своего назначения Алонсо заявил: из разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у них общие амбиции по созданию команды, способной стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи. Он подчеркнул, что в команде много талантливых игроков, и у английского футбольного клуба огромный потенциал.

Уже известно, кто придет на смену Алонсо в "Реале" - мадридский клуб заключил контракт с ранее тренировавшим португальскую "Бенфику" Жозе Моуриньу. Он займет свой пост по окончании игрового сезона в испанской национальной лиге.

