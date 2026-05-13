Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз скончался в возрасте 47 лет Бывший баскетболист НБА Джейсон Коллинз умер на 48-м году жизни

Москва13 мая Вести.Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейсон Коллинз умер в возрасте 47 лет. Об этом пишет агентство Associated Press.

Спортсмен скончался от глиобластомы четвертой стадии. На протяжении восьми месяцев Коллинз боролся с агрессивной формой опухоли мозга.

Джейсона Коллинза выбрали на драфте НБА в 2001 году в команду "Хьюстона". В сезоне этого года он впервые выступил в лиге в составе "Нью-Джерси" (ныне - "Бруклин"). На протяжении своей карьеры баскетболист выступал за "Мемфис", "Миннесоту", "Атланту", "Бостон" и "Вашингтон". Свою профессиональную деятельность Коллинз закончил в 2014 году.