Москва13 мая Вести.Причиной смерти 29-летнего канадского спортсмена, нападающего баскетбольного клуба "Мемфис Гриззлис" Брэндона Кларка могла стать передозировка запрещенными веществами. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, в доме, где проживал баскетболист, полиция обнаружила принадлежности для употребления наркотиков.

Официальная причина смерти пока не подтверждена.

О смерти Брэндона Кларка стало широко известно 12 мая. Вечером 11 мая спасатели прибыли на вызов о неотложной медицинской помощи, однако к тому моменту спортсмен был уже мертв.

Клуб "Оклахома‑Сити Тандер" выбрал Кларка на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года под общим 21‑м номером, а затем его обменяли, передав в "Мемфис". Баскетболист провел 309 матчей в НБА, в среднем набирая за игру 10,2 очка и совершая 5,5 подбора. В 2022 году он подписал с "Гриззлис" четырехлетний контракт на 50 миллионов долларов. Из‑за травм Кларк практически полностью пропустил сезон‑2025/26.